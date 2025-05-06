Aksu: Paralimpik Hareketine Kulüpler Dâhil Olmalı - Son Dakika
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Spor

Aksu: Paralimpik Hareketine Kulüpler Dâhil Olmalı

Murat Aksu, büyük kulüplerin paralimpik sporda daha aktif rol almasını istedi.

06.05.2025 11:23
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin sporda öncü olan büyük kulüplerinin paralimpikte de aynı misyonu yerine getirmelerini istedi.

Quality of Magazine Dergisi'nin 16. Ödül Töreni'nde "Yılın Spor Yöneticisi" ödülünü alan Murat Aksu, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ödülü bütün engellere rağmen evinden çıkıp sporla hayata tutunan engelliler için aldığını vurgulayan Aksu, "Bu kardeşlerimden binlercesi sporda mücadele ediyor, 94'ü de bizimle beraber Paris'e geldi. Büyük mücadele ve azimle 28 madalyayla ülkemizi gururlandırdılar. Ama bu bizim için yetmez, inşallah 2028 Los Angeles'ta hem sayıca 94'ün üzerinde olacağız hem de madalya sayımız 28'ten fazla olacak. Önemli olan paralimpik bilinirliliğini tüm ülkeye yaymak, son engelli bireyi de topluma kazandırmak için devam etmek. Bunun için de kararlılıkla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Her türlü iş birliğine hazırız"

Engelli bireylerin spora başlamasını istediklerinin altını çizen Murat Aksu, "Paralimpik hareketinin birinci önceliğinde 'Değişim sporla başlar.' diyoruz. Spor bilinci bu anlamda en önemli etken. Bütün mecralardan paralimpik komitesine, kulüplere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ulaşmalarını istiyoruz. Bununla ilgili de her türlü çalışmayı yapıyoruz." diyerek herkesi spora davet etti.

Özellikle büyük kulüplerin paralimpik hareketine daha fazla dahil olmasının önemine dikkati çeken Aksu, şunları söyledi:

"Bizim için Türk sporunun öncüsü olan 4 büyük kulübün, özellikle İstanbul'daki büyük kulüplerin, paralimpikte de öncü olmaları için harekete geçmelerini isteriz. Her ne kadar tekerlekli sandalye basketbolunda olsalar da, bu kulüplerle olacak her türlü iş birliği, tanınırlığı ve farkındalığı artıracaktır. Bu durum çok büyük bir sinerji oluşturacaktır. Bütün başkanlarla ve yönetimlerdeki arkadaşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu daha önce ifade ettik. İnşallah bunu daha da geliştiririz."

Daha önce uzun yıllar Beşiktaş yönetiminde de yer alan Murat Aksu, siyah-beyazlı kulübün 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kuruluyla ilgili de şöyle konuştu:

"Paralimpik Komitesi başkanlığım süresince Beşiktaş siyaseti yapmamaya gayret gösterdim. Ama arkadaşlarımız Beşiktaş'ın zor günlerinde böyle bir duruma soyundular ve onlara destek olmak lazım. Yönetimde her kim yer alıyorsa, bu işe her kim soyunuyorsa, o arkadaşların arkasında olmak gerektiğine inanıyorum. Allah yardımcıları olsun. Bize düşen bir şey olursa, yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Murat Aksu, istanbul, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksu: Paralimpik Hareketine Kulüpler Dâhil Olmalı - Son Dakika

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