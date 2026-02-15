Aktürkoğlu: 'Sonu Şampiyonluk Olursa Galibiyetlerin Önemi Olur' - Son Dakika
Aktürkoğlu: 'Sonu Şampiyonluk Olursa Galibiyetlerin Önemi Olur'

15.02.2026 00:10
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu, takımın özgüvenli oyununu ve şampiyonluk hedefini vurguladı.

FENERBAHÇE forması giyen Kerem Aktürkoğlu, "Her maç, daha farklı konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Serilerden ziyade iyi futbolumuza ve kendimize güveniyoruz. Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir deplasman, Trabzon bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Yanılmıyorsam da son 6 maçtır içeride kaybetmiyorlar. Galibiyet serileri var. Böyle zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık ve bugün farklı bir sistemle maça başladık. Trabzonspor'un nasıl ataklar yapabileceğini biliyorduk. Bildiğimiz halde istemediğimiz bir şekilde gol yedik. Geriye düştük ama maçın başından sonuna kadar takımca müthiş bir performans sergiledik. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyoruz. Performanslar gol atınca ve skora katkı sağlayınca değerli oluyor. Herkes tarafından takdir görüyor ama benim için takımın galibiyet alması ve iyi performans sergilemesi, gol atmasam takıma katkı sağlamasam da benim için yeterli. Hocam için yeterliyse benim için de yeterli. Takım kazansın. Sonu güzel olsun, şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZA İNANIYORUZ'

Taraftar desteğini önemsediklerini ifade eden Aktürkoğlu, "Taraftarın desteğini her zaman hissettim. İlk geldiğim günden bugüne kadar hissettim. Düşüşler olabiliyor, yaşanabiliyor. Taraftara sonsuz teşekkür ederim. Her düştüğümde beni kaldırdılar. Bana destek oldular, o desteği hissettiğim için de o zorlu süreçlerden geçip ayağa kalktım. Çok fazla da düşeceğim, buna da inanıyorum. Düştüğüm yerden her zaman olduğu gibi yine kalkacağım. Kalkamazsan bu seviyelerde olamıyorsun. Kendime inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Taraftarımıza da inanıyoruz. Sonu inşallah güzel olacak. Taraftarın desteği için de teşekkür ediyorum. Hocanın bütün futbolcularla iletişimi iyi. Onun desteğini hissettiğim için o rahatlığı sahaya yansıtabiliyorum. Sağ olsun hem bana hem de takım arkadaşlarıma çok güveniyor. Biz de ona çok güveniyoruz. Sahaya da skor olarak yansıyor" şeklinde konuştu.

'FAUL OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN İTİRAZ ETTİM'

Aktürkoğlu, maçtaki bir pozisyona ilişkin sorulan soruya, "Hakeme önce bana daha sonra topa dokunduğunu söyledim. O da bana, 'Ben topa dokunduğunu gördüm' dedi. Lütfen VAR ile konuşursan benim ayağıma vurduğunu söyler misin? dedim. Maç sonrasında izledim, benim ayağıma vuruyor. Pozisyonun faul olduğuna inandığım için itiraz ettim. Öyle takdir ettiler. Yapacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.

'SONU ŞAMPİYONLUK OLURSA GALİBİYETLERİN ÖNEMİ OLUR'

Sahaya özgüvenle çıktıklarını ifade eden Aktürkoğlu, "Çok iyi bir durum ve grafikte olduğumuzu biliyoruz. Camiamızda bunu biliyor. Tabii ki bu özgüvenle sahaya çıkıyoruz. İster istemez de sonuçlara etki ediyor. Seriler ve galibiyetler çok önemli. Camiayı da motive ediyor. Her maç, daha farklı konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkıyoruz. Serilerden ziyade iyi futbolumuza ve kendimize güveniyoruz. Sonu şampiyonluk olursa bu galibiyetlerin ve serilerin bir önemi olur. Sonunda gülen taraf olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

