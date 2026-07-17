Akyazı'da Genç Umutlar Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Akyazı'da Genç Umutlar Futbol Turnuvası

17.07.2026 13:43
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Bosna Hersek takımları turnuvada dostluk ve kardeşlik vurgusu yaptı, Akyazı halkına teşekkür etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen "Genç Umutlar Futbol Turnuvası" için Bosna Hersek'ten gelen SASK Napredak ve Mlade Nade takımlarının antrenörü, ilçede gördükleri yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Skordan ziyade kardeşlik bağlarının kurulmasının önemine dikkat çeken Bosnalı antrenör, "Futbol sadece bir araç, biz iki ülke aslında tek bir millet gibiyiz" dedi.

Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği ve Akyazı Futbol Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya katılan Bosna Hersek'in SASK Napredak ve Mlade Nade takımları, ilçede sevgiyle karşılandı. Turnuvaya dair değerlendirmelerde bulunan konuk takım antrenörü, asıl amaçlarının çocukların birbirini tanıması ve dostluk köprüleri kurması olduğunu vurguladı.

Dalibor Nediç: "Skorun bizim için hiçbir önemi yok"

Çocukların yeni kültürler tanıması amacıyla Türkiye'ye geldiklerini belirten Bosnalı antrenör Dalibor Nediç, "Biz Genç Umutlar Turnuvası için geldik. Bu turnuvada aslında iki ülke değil, tek bir ülke gibiyiz. Çocukların birbirini tanıması ve kaynaşması için buradayız. Bizim için turnuvadaki skorların hiçbir önemi yok. En büyük hedefimiz çocuklarımızın kardeşlik ve arkadaşlık bağları kurmasıdır. Kardeş ülkemizin topraklarını, vatanını tanısınlar ve yeni bir kültürü tecrübe etsinler istedik. Futbol sadece bunun için bir araç. Maçlarda kendi takımımızın daha üstün olduğunu gördüğümüzde, yaş grubuna bakmaksızın daha küçük oyuncularımızı sahaya sürerek skora önem vermediğimizi bizzat göstermeye çalışıyoruz" dedi.

"Akyazı halkı ve esnafı bizi bağrına bastı"

Akyazı halkının gösterdiği misafirperverlikten çok etkilendiklerini ifade eden antrenör Nediç, ilçede yaşayan Mahmut amca ile aralarında geçen duygusal bir anıdan bahsederek, "Bizi o kadar güzel karşıladılar ki ne kadar teşekkür etsek azdır. Sadece yöneticilere değil, tüm Akyazı halkına teşekkür ediyoruz. Her yerde büyük bir sıcaklık gördük ve kendimizi evimizde hissettik. Akyazı esnafı bizi çok hoş karşıladı. Balkan göçmeni olan 80 yaşındaki Mahmut dedemiz, çocukları görmek için bizzat yanımıza geldi. 'O kadar uzak yoldan gelmişler, onları görmeden nasıl durayım' diyerek çok duygulandı. Çocuklar da kendisini 'Mahmut Dede' olarak benimsedi ve bugün dükkanına giderek onu ziyaret etti" diye konuştu.

Samir Duro: "Çocuklar mutluluktan ailelerini aramayı unuttu"

İlçedeki sosyal etkinliklerle çocukların çok keyifli vakit geçirdiğini belirten antrenör Samir Duro, "Burada olmaktan o kadar mutluyuz ki çocuklar aileleriyle dahi konuşmayı unutuyor. Bazı aileler bizi arayıp 'Çocuklar neden bizi aramıyor' diye soruyor. Çocuklara sorduğumuzda ise 'Burada evimizde gibiyiz, ailelerimizi ararsak zaman kaybederiz' diyorlar. Recep ağabeyimiz bizi havuza götürüyor, dondurmalar alıyor. Her türlü imkandan en güzel şekilde faydalanıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Futbol, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akyazı'da Genç Umutlar Futbol Turnuvası - Son Dakika

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