Ankara'nın Akyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencileri için körling turnuvası düzenlendi.
Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğe çeşitli eğitim kurumlarından özel eğitim öğrencileri katıldı.
Öğrenciler turnuvada mücadele ruhlarını sergiledi.
Programın sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verildi.
Son Dakika › Spor › Akyurt'ta Engelliler Haftası Körling Turnuvası - Son Dakika
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