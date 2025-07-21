Akyurt\'ta Spor Turnuvaları Başladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde "Camiden Sahaya-12 Futbol Turnuvası" ve "Camiden Salona-1 Voleybol Turnuvası" turnuvaları başladı.

Akyurt Belediyesi, Akyurt Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen turnuvaların açılışı Yeşiltepe Şehir Stadı ile Akyurt Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an kursları arasında düzenlenecek turnuvaların açılışında katılımcılara formaları verildi.

Törene, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Hamit Genç, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Turnuvalara, futbol dalında 62 takım ve 694 erkek öğrenci, voleybol dalında ise 22 takım ve 178 kız öğrenci katılım sağladı.