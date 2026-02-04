Al Ittihad\'dan ses getiren hareket! Benzema\'ya yapmadıklarını Kante\'ye yaptılar

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ittihad'da forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

MALİYETİ DUYURULDU

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.

İSTANBUL'A GELİYOR

34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

BENZEMA'YA YAPILMAYAN VEDA TÖRENİ KANTE İÇİN YAPILDI

Öte yandan Suudi ekibi Al Ittihad, bu transfer sonrası çok ses getirecek bir hamlede bulundu. Suudi ekibi, takımdan ayrılmak istediğini açıklayarak iki gün önce kulüpten ayrılan Karim Benzema için herhangi bir veda töreni düzenlemedi. Al Ittihad, tıpkı Benzema gibi takımdan ayrılmak istediğini ifade eden N'Golo Kante'ye ise görkemli bir veda töreni gerçekleştirildi. Fransız oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı ve fotoğraf çekildi.