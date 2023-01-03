Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu belirtildi.
Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile imzaladığı sözleşmede Newcastle United ile ilgili özel bir maddenin yer aldığı ifade edildi. İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda Portekizli yıldız, yeni sezonda Newcastle United'a transfer olacak.
Al Nassr ve Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olması bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Newcastle United, şu anda Premier Lig'de 3. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi ifşa oldu! Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilir - Son Dakika