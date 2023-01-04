Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, kendisi için düzenlenen törende yaptığı gafla şaşkınlık yarattı.
İmza töreninde sorulara cevap veren Ronaldo, Suudi Arabistan yerine "Güney Afrika" ifadesini kullandı. O anlar büyük ses getirirken, sosyal medyada dalga konusu oldu.
Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Burada futbol oldukça farklı, bu yüzden benim için Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil. Bu yüzden değişmek istiyorum ve dürüst olmak gerekirse insanların ne dediği umurumda değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan imza töreninde büyük gaf: Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil - Son Dakika