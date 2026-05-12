Al Nassr\'ın Şampiyonluğu Ertelendi!

Suudi Arabistan'da Teknik Direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Nassr, Pro Lig'de en yakın takipçisi Al Hilal ile oynadığı maçta 90+8'de yediği golle şampiyonluğu ertelendi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Riyad derbisi heyecanı yaşandı. Sezon boyunca şampiyonluk yarışı veren Al Nassr ile Al Hilal'in karşılaştığı maç 1-1 berabere biterken, düğümün çözülmesi son haftaya kaldı. Al-Awwal Park'ta oynanan derbide ev sahibi, 37. dakikada köşe vuruşu sonrası Mohamed Simakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Al Nassr'ın bir topu da Kingsley Coman ile direğe takıldı. İkinci yarıda konuk ekip pozisyona girmekte zorlanırken, beraberlik golü kaleci Bento'nun hatasıyla geldi. 90+8. dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışında topa çıkan Brezilyalı kaleci Bento'nun elinden seken meşin yuvarlak filelerle buluştu. Müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanırken, Al Nassr şampiyonluğunu ilan edemedi. Jesus'un öğrencileri bu sonuçla puanını 83'e yükseltti. Ligde namağlup olan ve İtalyan teknik adam Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al Hilal 77 puanda kaldı. Mavilerde milli futbolcu Yusuf Akçiçek ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Al Nassr, ligin son haftasında Damac FC ile karşılaşacak. Al Hilal'in ise 2 maçı eksik. - İSTANBUL