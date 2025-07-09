Alaaddin Kazcı, Ampute Futbol Genç Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika
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Spor

Alaaddin Kazcı, Ampute Futbol Genç Milli Takım Kampı'na Davet Edildi

Alaaddin Kazcı, Ampute Futbol Genç Milli Takım Kampı\'na Davet Edildi
09.07.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün yetenekli oyuncusu Alaaddin Kazcı, gösterdiği performansla Ampute Futbol Genç Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Kulüp, engelli bireylerin sporla hayata katılmasına büyük önem veriyor.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın yetenekli oyuncularından Alaaddin Kazcı, Ampute Futbol Genç Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu, milli formaya bir adım daha yaklaştı.

Daha önce Ampute A Milli Takım Kampına davet edilen Fuat Taştan, Halil İbrahim Esen, Kemal Güleç, Mert Yıldız ve Antrenör Fatih Karakuş'un ardından Alaaddin Kazcı'nın da Ampute Futbol Genç Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edilmesi gururlandırdı. Milli takım kampına davet edilen Alaaddin Kazcı, sahada gösterdiği azim, disiplin ve başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarı, Şahinbey Belediyesi'nin spora ve genç yeteneklere verdiği desteğin de somut bir göstergesi oldu.

"Gurur duyuyoruz"

Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takımımızın genç ve yetenekli oyuncularından Alaaddin Kazcı'nın Genç Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Kulüp olarak altyapıya, genç sporcularımıza ve özellikle engelli bireylerin sporla hayata katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu başarı, yaptığımız çalışmaların ve yatırımların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefim ay-yıldızlı formayı gururla taşımak"

Milli Takım kampına katılacak olmanın heyecanını yaşayan Alaaddin Kazcı ise yaptığı açıklamada, "Beni bu noktaya getiren başta kulübüm, hocalarım ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Milli formayı taşıma hayalim vardı, bu davetle bir adım daha yaklaştım. Çok çalışarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi sporun ve sporcunun yanında

Şahinbey Belediye Spor Kulübü, bugüne kadar birçok spor branşında hem amatör hem profesyonel düzeyde sporcular yetiştirerek önemli başarılara imza attı. Özellikle Ampute futbol alanında kurduğu güçlü altyapı ve teknik kadro ile Türkiye genelinde adından söz ettiren kulüp, milli takımlara oyuncu kazandırarak bu başarısını taçlandırıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Milli Takım, Şahinbey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaaddin Kazcı, Ampute Futbol Genç Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika

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