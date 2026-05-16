Alaca\'da lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti

Çorum'un Alaca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası spor turnuvalarında dereceye giren okullar belli oldu.

Alaca Belediyesi ile Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen liseler arası turnuvalar, öğrencilerin kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Gençlerin sporla iç içe bir hafta geçirmesini sağlayan futbol, voleybol ve satranç branşlarındaki müsabakalarda bazı kategorilerde şampiyonlar netleşti. Turnuvalar kapsamında yeşil sahalarda, futbol branşının şampiyonluk ipini Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi alırken Sağlık Meslek Lisesi ise turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlar voleybol kategorisinde de başarılı performansını parkeye yansıtan Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi, bu branşta da şampiyonluğa ulaşarak turnuvada çifte kupa sevinci yaşadı. Voleybol müsabakalarının ikincisi ise Alaca Fen Lisesi oldu. Turnuvalarda dereceye giren okullara kupa ve ödüllerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde takdim edileceği öğrenildi. - ÇORUM