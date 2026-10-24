Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Eski İzmir Gençlik'i 7-1 yendi - Son Dakika
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Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Eski İzmir Gençlik'i 7-1 yendi

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Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig\'in ilk haftasında Eski İzmir Gençlik\'i 7-1 yendi
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İzmir Süper Amatör Lig'in açılış haftasında Alaçatıspor, Alaçatı Sahası'nda konuk ettiği Eski İzmir Gençlik'i 7-1 mağlup etti. İlk yarıyı 6-0 önde kapatan Çeşme temsilcisi, sezona üç puan ve artı altı averajla başladı.

İzmir Süper Amatör Lig'de sezonun ilk maçında Eski İzmir Gençlik'i konuk eden Alaçatıspor, ilk yarısını 6-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 7-1 galip ayrılarak lige üç puanla başladı.

İzmir Süper Amatör Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Alaçatıspor, taraftarı önünde farklı bir galibiyete imza attı. Çeşme temsilcisi, Alaçatı Sahası'nda oynanan karşılaşmada Eski İzmir Gençlik'i 7-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip fileleri altı kez havalandıran Alaçatıspor, kalesini gole kapatarak soyunma odasına 6-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda her iki takım da birer gol buldu. İlk devrede elde ettiği farkı koruyan Alaçatıspor, mücadeleyi 7-1 kazanarak sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Alaçatıspor, yeni sezona üç puan ve artı altı averajla başlarken, Eski İzmir Gençlik ilk haftayı puansız tamamladı.

Kaynak: İHA
AlaçatıGençlikÇeşmeİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Eski İzmir Gençlik'i 7-1 yendi - Son Dakika
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