Alaçatıspor sahasında kazandı - Son Dakika
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Alaçatıspor sahasında kazandı

16.10.2022 21:56
Alaçatıspor sahasında kazandı

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, konuk ettiği Sultangazispor'u 1-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, konuk ettiği Sultangazispor'u 1-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Alaçatıspor, 2022-2023 sezonunun 3. haftasında, kendi sahasında, ligin iddialı takımlarından Sultangazispor'u konuk ederken, rakibini 1-0 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Tribünlerin tamamen dolduğu ve bir grup Sultangazispor taraftarının da izlediği maç, Bartın Amasra'da hayatını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sert esen rüzgarın etkilediği maçta 10. dakikada üstünlüğü ele geçiren Alaçatıspor, rakip kaleye yaptığı ataklarda aradığı golü bulamayınca maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Alaçatıspor, aradığı golü Abdullahhan'ın ayağından, 58. dakikada buldu. Bulduğu golle rahatlayan Alaçatıspor, rakibinin zaman zaman yaptığı ataklarda gol bulmasına fırsat vermedi. Alaçatıspor'un yaptığı ataklarda da ikinci gol çıkmayınca maç Alaçatıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

"Alaçatıspor olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Alaçatıspor'un galibiyetinin ardından bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Ozan Gençalp, Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamlarını yitiren işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilediklerini ifade ederek, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ciddi bir rakiple karşı karşıya geldik. İki taraf da çok iyi mücadele etti. Sultangazispor'a kalan maçları için başarılar dilerim. Alaçatıspor olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çok çalışıyoruz. Alaçatıspor'un başarısı için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Yolumuz uzun" dedi.

"Taraftarımız, bizim en büyük gücümüz"

Taraftarların tribünleri doldurmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kulüp Başkanı Gençalp, "Taraftarımız, bizim en büyük gücümüz. Bu hafta da tribünleri tamamen doldurarak bize bunu gösterdiler. Tribünlerde oturacak yer kalmadı. Maçlarımızda 90 dakika boyunca bizi inanılmaz destekliyorlar. Çok büyük bir aile olduk. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz" diye belirtti.

"Her maça final havası ile çıkıyoruz"

Maçın ardından bie değerlendirme yapan Alaçatıspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, "Öncelikle Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten bu ortamda maçı konuşmak çok zor. Bu zorlu maçı kazandığımız için mutluyum. Gerçekten rakip çok sert ve mücadele eden bir rakipti. Bu tür zorlu maçları kazanmak gerçekten çok önemli. Zaten bu ligde kolay rakip yok. Her maça final havası ile çıkıyoruz. Maça istediğimiz gibi başlayamadık ancak 10.dakikadan sonra oyunun hakimiyeti elimizdeydi. Rüzgar ve zemin oyuna çok etki ediyor. Ancak yine de ilk yarı bitene kadar bir çok net gol pozisyonlarımız var ancak değerlendiremedik. İkinci yarı golü bularak kazandık ve çok mutluyuz. Bu galibiyeti bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyorum ve mücadeleden asla vazgeçmeyen oyuncularıma, teknik ekibime ve başkan Ozan Gençalp başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaçatıspor sahasında kazandı - Son Dakika

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