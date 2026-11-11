Alanya 1221, Söke 1970 SK deplasmanında iki kez öne geçti ancak 3-3 berabere kaldı

Alanya 1221, Söke 1970 SK deplasmanında iki kez öne geçti ancak 3-3 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup maçında Alanya 1221, Söke 1970 SK karşısında iki kez 2 farklı öne geçti ancak karşılaşma 3-3 sona erdi. Berhan Deniz'in 54, 69 ve 74'üncü dakikalardaki golleriyle hat-trick yapan Söke puanı kurtardı ve galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Söke 1970 SK ile Alanya 1221'in gol düellosunda gülen çıkmadı: 3-3. Söke İlçe Stadı'nda iki kez 2 farklı öne geçen konuk ekip ev sahibine yakalandı. Alanya 1221'in gollerini 10 ve 17'nci dakikalarda Orhan Olpak ile 64'te Kubilay Köylü attı. Söke 1970 SK, Berhan Deniz'in 54, 69 ve 74'üncü dakikalarda hat-trick yapmasıyla puanı kurtardı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Söke 9, Alanya ekibi 8 puana ulaştı.
Kaynak: DHA
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