Alanya Belediyespor, TMS FC\'yi penaltılarla 13-12 yenip çeyrek finale yükseldi

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor, Çin temsilcisi TMS FC'yi penaltı atışları sonucunda 13-12 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, erkekler kategorisinde son 16 turu karşılaşmaları oynandı. Alanya Belediyespor, Çin ekibi TMS FC ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 5-5, uzatma bölümü ise 6-6 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Alanya temsilcisi, toplamda 13-12'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Alanya Belediyespor'un normal süre ve uzatma bölümündeki gollerini Madsen (2), Felipe (2), Cem Keskin ve Volkan Yeşilırmak kaydetti. Çin temsilcisi TMS FC'nin golleri ise Antonio (2), Gin (2), Cai Wei Ming ve Liu Hal Ran'dan geldi.

Rakibi bekleniyor

Çeyrek finale yükselen Alanya Belediyespor, Sunrise Kyiv ile Kosta Rika temsilcisi CY Limon arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Erkekler ve kadınlarda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.