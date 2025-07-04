Alanya'da 17 Yaş Altı Hentbol Şampiyonası Devam Ediyor

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde grup maçlarıyla devam ediyor.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katılıyor.

17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, C Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı. İlk seti 21-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci seti 18-14 kaybetti. 1-1 eşitliğin ardından yapılan seri atışlarda milli takım, rakibine 7-6'lık sonuçla 2-1 mağlup oldu.

Milliler günün ikinci maçında ise Çekya ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, 26-19 ve 28-24'lük skorla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. mağlubiyetini aldı.

Kadınlarda ise milli takım, A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye karşı ilk seti 20-18 geride kapattı. İkinci seti 23-22 kazanan ay-yıldızlı ekip, seri artışlarda 5'2'lik sonuçla rakibini 2-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takım, grubundaki dördüncü maçında ise İspanya'ya 24-10 ve 18-4'lük setlerle 2-0 kaybetti.

Erkek Milli Takımı, yarın grubundaki beşinci maçında Polonya ile Kadın Milli Takımı da Çekya ile mücadele edecek.

Yarın sona erecek grup maçlarının ardından çeyrek final karşılaşmaları yapılacak. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçları ile şampiyonlar belli olacak.