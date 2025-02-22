Alanya\'da Dağ Bisikleti Yarışı\'nda Şampiyon Geyik

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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dağ Bisikleti Yarışı, Türkiye'nin dört bir yanından sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada Muğla'yı temsil eden Muğla Sessizler Spor Kulübü sporcusu Ufuk Geyik, büyükler kategorisinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Alanya Kızılalan'da gerçekleştirilen yarışta üstün performans sergileyen işitme engelli sporcu Ufuk Geyik, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Geyik'in bu başarısı, sporun herkes için olduğunu ve engellerin sadece zihinde var olduğunu bir kez daha gösterdi.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ufuk Geyik'in başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuzun elde ettiği bu birincilik, azmin ve disiplinli çalışmanın bir göstergesidir. Spor her birey için bir yaşam biçimidir ve engel tanımaz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA