Alanya\'da 2 bin kişilik hentbol şöleni başladı

Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 31. Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası ile Mini Minikler Türkiye Şampiyonası, Milli Egemenlik Stadı'nda büyük bir heyecanla başladı. 7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyonlarda yaklaşık 2 bin sporcu, antrenör ve idareci bir araya gelerek sporun ve dostluğun en güzel örneklerini sergiliyor.

Alanya Milli Egemenlik Stadyumu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların buluştuğu büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 7 Temmuz'da başlayan ve 12 Temmuz'a kadar devam edecek olan 31. Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası ile Mini Minikler Türkiye Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştiriliyor.

Şampiyona 12 Temmuz'a kadar devam edecek

31.'si düzenlenen Açık Alan Ramazan Demirci Turnuvası'nda 32 kız ve 28 erkek takımı olmak üzere toplam 60 takım mücadele ediyor. Turnuvada yaklaşık 900 sporcu kıyasıya rekabet ederken, fair-play ruhu ve takım dayanışması ön plana çıkıyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen Mini Minikler Türkiye Şampiyonası'nda ise 20 erkek ve 18 kız takımı olmak üzere toplam 38 takım yer alıyor. Şampiyonada 810 sporcu, geleceğin başarılı sporcuları olabilmek için sahaya çıkıyor. İki büyük organizasyonda görev yapan yaklaşık 320 antrenör ve idareciyle birlikte Milli Egemenlik Stadı'nda toplamda 2 bine yakın kişi spor heyecanını paylaşıyor. Sporcular, idareciler, antrenörler ve sporcu yakınları tarafından şampiyona için geleneksel hale gelen kortej yürüyüşü de Atatürk Anıtı ile İskele Şelale Meydanı arasında gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, şampiyonaya katılan herkese başarılar diledi. Turnuva boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yanı sıra sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi de hedefleniyor. Hem sporcular hem de ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, ilçenin spor turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlarken, Milli Egemenlik Stadı da altı gün boyunca sporun kalbi olmaya devam edecek. Turnuva ve şampiyona, 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - ANTALYA