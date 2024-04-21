Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması Alanya'da yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması Alanya'da yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması'na 41'i yerli olmak üzere toplam 60 sporcu katıldı. Yarışmanın ardından Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Ulu, Alanya'da bu sene 2 tane dünya kupası organizasyonu olduğunu belirtti. Yarışmada güzel bir sonuç elde eden genç sporculardan Faruk Karateke ise yamaç paraşütü milli takımına katılmayı hedeflediğini söyledi.

21.04.2024 20:50  Güncelleme: 20:52
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- Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması Alanya'da yapıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ulu:

"Alanya'da bu sene 2 tane dünya kupası organizasyonu var"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya 41'i yerli olmak üzere toplam 60 sporcu katıldı. Hıdrellez Mevkii'nden kalkan sporcular Kleopatra Plajı'nda kurulan iniş bölgesine inmeye çalıştı. Yarışma ödül töreniyle sona erdi.

"Alanya'da bu sene 2 tane dünya kupası organizasyonu var"

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Ulu, "Akdeniz Bölgesi Hedef Şampiyonasının bir ayağını gerçekleştirdik. 7 bölgede ayrı ayrı hedef yarışmaları düzenlenecek. Burada elemeyi geçenleri süper finale taşıyacağız. Süper finalde de en iyiler arasında bir yarışmada daha yapılacak. Bunlar arasında tekrar eleme olacak ve milli takım sporcularımızı seçeceğiz. Spor başkenti Alanya'da bu sene 2 tane Dünya Kupası organizasyonu var. Biri önümüzdeki hafta, biri ekim ayında düzenlenecek. Asıl Dünya Kupası onaylı olan Türk Hava Kurumumuzun 100. yılında Alanya'da gerçekleştireceğiz. Bu da bize ayrı bir onur gurur veriyor. Çok güzeldi. 60 sporcumuz katıldı. Yabancı 6 ülkeden 20 sporcu vardı" dedi.

"Güzel bir sonuç elde ettik"

Yarışmaya katılan genç sporculardan Faruk Karateke ise, "Yarışma güzel geçti. Hava güzeldi. Kaza bela olmadı. Güzel bir sonuç elde ettik. Her uçuşun bir öncekinden daha güzel olmasını diliyoruz. İnişe göre güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hedefim yamaç paraşütü milli takımı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Akdeniz Bölgesi Hedef Yarışması Alanya'da yapıldı - Son Dakika

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