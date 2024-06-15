Alanya'da Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Alanya'da Yamaç Paraşütü Heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi Alanya Kalesi ve Kleopatra Plajı manzaralı Yassıtepe, Kurban Bayramı tatilinde yamaç paraşütü sporuyla ilgilenenleri ağırlayacak. Bölgedeki profesyonel eğitmenlerle tandem uçuş yapma imkanı sunan Yassıtepe'den havalanan maceraseverler, eşsiz manzara eşliğinde Kleopatra Plajı'na iniyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Hüseyin Özkan, yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğunu belirterek, herkesi bu heyecana ortak olmaya davet etti.

15.06.2024 11:05
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Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi Alanya Kalesi ve dünyaca ünlü Kleopatra Plajı manzaralı Yassıtepe, Kurban Bayramı tatilinde yamaç paraşütü heyecanı yaşamak isteyen misafirleri ağırlayacak.

Yamaç paraşütü sporcularına ve meraklılarına uçuş heyecanı yaşatan Dinek Mahallesi Hıdrellez mevkisindeki Yassıtepe, Alanya ilçe merkezine yaklaşık 5-6 kilometre mesafede bulunuyor.

Bölgedeki profesyonel yamaç paraşütü eğitmenleriyle tatilcilere tandem (ikili) uçuş yapma imkanı sağlayan tepeden havalanan maceraseverler, eşsiz manzarayı izliyor.

Yassıtepe'den tandem uçuşu yapan ziyaretçiler, ormanın, Alanya'nın ve masmavi Akdeniz'in üzerinden süzülerek ve havada aksiyon kamerasıyla çekim yaparak Kleopatra Plajı'na iniyor.

Turkuaz rengi suyunun ve ince kumunun güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kleopatra Plajı ile tarihi Alanya Kalesi manzarasına karşı uçuş yapanlar, manzaranın tadını çıkarıyor.

Yassıtepe, Kurban Bayramı tatilinde de büyüleyici manzarayla buluşmak ve adrenalin duygusunu yaşamak isteyen tatilcileri bekliyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Hüseyin Özkan, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle uçmanın birçok insanın hayali olduğunu söyledi.

Bireysel olarak bu sporu öğrenmek isteyenlere eğitimler verdiklerini dile getiren Özkan, "Hava Sporları Federasyonu, yamaç paraşütü sporunu Türkiye'de geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Antalya'da yaklaşık 15 yamaç paraşütü kulübü bulunuyor. Bu kulüpler Türk Hava Kurumu ve federasyona bağlı olarak eğitimler veriyor. Her geçen gün sporcu sayısı artan yamaç paraşütü, herkesin erişebileceği bir spor haline de geliyor." dedi.

Yamaç paraşütünün güvenli bir aksiyon sporu olduğunu kaydeden Özkan, uçuşları yapmadan önce hava durumunu ve ekipmanları kontrol ettiklerini vurguladı.

"Yılın yaklaşık 300 günü uçuş yapmak mümkün"

Özkan, Alanya'daki kalkış (takeoff) tepesi olan Yassıtepe'nin 680 metre yükseklikte olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Alanya Kalesi ve Kleopatra Plajı manzaralı bu tepede yılın yaklaşık 300 günü uçuş yapmak mümkün. Bu manzarayı bayram yoğunluğu yaşanacak Kurban Bayramı tatilinde görmek isteyenleri bekleriz. Burada yamaç paraşütü hizmeti veren yaklaşık 22 şirket var. Alanya'ya gelen misafirlerimiz tandem uçuş yapabilir ve manzaranın keyfini çıkartabilirler."

Yassıtepe Tekeoff Uçuş Kontrol Görevlisi Yavuz Ulus da adrenalin tutkunlarını ve bu spora gönül vermiş, eşsiz Alanya manzarasını tatmak isteyen herkesi beklediklerini belirterek, "Meşhur Alanya Kalesi yakınındaki Kleopatra Plajı'na karşı uçuyoruz. Uçmaktan keyif alıyoruz, sizleri de buraya bekliyoruz." dedi.

Yamaç Paraşütü Eğitmeni Hamit Şek de bölgede uçuşlara ve eğitimlere devam ettiklerini, Alanya'nın yamaç paraşütü açısından uçuş verimliliği yüksek bir kent olduğunu, yılın 10 ayı uçuş yapıldığını anlattı.

Uçuş yapan ziyaretçi Selma Yumşak da ilk deneyimi olduğundan heyecanlandığını, buradaki manzaraya karşı uçmanın harika bir duygu olduğunu söyledi.

Ankara'dan gelen Merve ve Yusuf Dernek çifti de Alanya'daki manzaranın muhteşem olduğunu, yamaç paraşütünü burada denemek için geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya'da Yamaç Paraşütü Heyecanı - Son Dakika

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