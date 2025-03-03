Alanya, Voleybol Yarı Final ve Final Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Alanya, Voleybol Yarı Final ve Final Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak

Alanya, Voleybol Yarı Final ve Final Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek olan Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final ve final maçları, 4-5-6 Mart ve 13-14-15 Mart tarihlerinde Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 8 takımın katılacağı organizasyona yaklaşık 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

03.03.2025 15:07  Güncelleme: 15:11
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Alanya Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ve voleybol tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan Alanya, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi takımlarının, Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselme yolunda büyük bir heyecana sahne olacak yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Alanya Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, Alanya'nın spor başkenti olma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Salon turnuvasında 8 takım mücadele edecek ve organizasyon kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin Alanya'ya gelmesi bekleniyor. Ayrıca böyle bir organizasyon, Alanya'nın spor turizmine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serecek ve kenti hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtmaya devam edecek. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvanın takvimi ise, yarı final maçları; 4-5-6 Mart, final maçları; 13-14-15 Mart olarak belirlendi. Yarı final maçları her gün 4 maç şeklinde oynanacak ve her gün maçlar 12.00-14.00-16.30 ve 18.30 saatlerinde başlayacak.

"Prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz"

Sporun her branşında olduğu gibi, voleybolun da Alanya'nın dinamik spor kültürüne güç katacağına inandıklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tüm spor severleri heyecan dolu müsabakalara davet etti. Bu önemli organizasyonu kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Özçelik, "Voleybol sporunun gelişimine katkı sağlamak ve Alanya'yı bir spor merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Spor turizmi potansiyelimizi artıracak ve diğer yandan da Alanyamızın güzelliklerini misafirlere tanıtma fırsatı sunacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanya, Voleybol Yarı Final ve Final Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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