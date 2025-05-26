Alanya Yıldızları Finale Yükseldi

Türkiye Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi play-off yarı finalde Metpack Alanya Yıldızları, Haydarpaşa'yı 4-1 yenerek finalde Gaziantep Polisgücü ile eşleşti.

Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan maçın 15 dakikalık ilk periyodunda Metpack Alanya Yıldızları, 11. dakikada Zeliha Kendir, 13. dakikada Fatma Demir ve 15. dakikada Nur Nebi Baran'ın kaydettiği gollerle 3-0 öne geçti.

Haydarpaşa, ilk yarının sonunda 29. dakikada Elif Çınar'ın golüyle, skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 45. dakikada Nur Nebi Baran, maçtaki ikinci golünü atarak takımına 4-1'lik üstünlük sağladı.

Karşılaşmayı 4-1 kazanarak finale yükselen Antalya temsilcisi, 29 Mayıs Perşembe günü Alanya'da oynanacak şampiyonluk maçında Gaziantep Polisgücü ile karşılaşacak.

Haydarpaşa ise Kırıkkale GSK ile 28 Mayıs Çarşamba günü üçüncülük maçına çıkacak.