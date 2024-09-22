Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi

Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 ile geçerek galip geldi.

22.09.2024 23:10
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Alanyaspor: 0-2

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş - Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 17 Hwang (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Augusto, Hwang, Christian (Alanyaspor), Manev (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demirspor, kendi evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

4'üncü dakikada Alanyaspor'da sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

7'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Janvier'in şutunda kaleci Vedat Karakuş'tan top oyun alanına geri döndü.

17'nci dakikada Alanyasporlu Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu önünde bulan Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-2.

28'inci dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda top önce direğe çarptı, ardından kaleci Ertuğrul Taşkıran topa hakim oldu.

30'uncu dakikada Adana Demirspor'da Yusuf Sar'nın ceza sahası dışından attığı şut az farkla dışarı çıktı.

49'uncu dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken topa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.

55'inci dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

64'üncü dakikada Arda Kurtulan'ın gönderdiği hava topunda savunmada Lima kafayla topu uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe temas ederek dışarı çıktı.

81'inci dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 2-0 kazandı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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