Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Alanyaspor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi

Alanyaspor, Antalyaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Alanyaspor'un golünü Hwang Ui-Jo attı.

24.05.2024 20:51
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Carlos Eduardo'nun ceza sahası içinde pasında Hwang Ui-Jo kale sahasında topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Janvier'in pasına hareketlenen Carlos Eduardo'nun ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Ataberk topu kornere gönderdi.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Lima, Aliti, Janvier, Novais, Eduardo, Efecan Karaca (Fer dk. 45), Yusuf Özdemir, Hwang Ui-Jo

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ahmed Hassan, Sisto, Fatih Aksoy, Richard, Augusto, Anderson, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Milosevic, Larsson, Buksa

Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özcan, Muhammed Özkul, Ufuk Akyol, Burak İngenç, Naldo, Harun Toprak, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Hwang Ui-Jo (dk.3) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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