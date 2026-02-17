Alanyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Karşılaşma, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
