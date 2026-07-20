Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur'daki kamp çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, taktik organizasyonların ardından idmanı hücum ve şut uygulamalarıyla tamamladı.
Akdeniz temsilcisinin Burdur'daki hazırlık kampı planlanan program dahilinde devam edecek.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor Burdur'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?