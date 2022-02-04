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Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi

04.02.2022 21:55
Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi

Alanyaspor, iç transferde Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi.

Alanyaspor, iç transferde Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi.

Alanyaspor, Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er, Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz. Bu sezondan itibaren Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl ile 3'er yıl, Serkan Kırıntılı ile 2 yıl da sözleşme uzatmış bulunuyoruz. Hem futbolcularımız için hem de kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Efecan'ın gerçekleşmeyen transferi Alanyaspor'dan kaynaklı değil"

Geçtiğimiz günlerde Efecan'ın transferi söz konusu olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim" diye konuştu.

İmza töreninde söz alan Efecan Karaca ise bir haftanın kendisi için çok zor geçtiğini belirterek, "Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" açıklamasında bulundu.

Konuşmasına Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başlayan Serkan Kırıntılı ise en başından bu yana Alanyaspor'dan ayrılmak istemediğini başkan Çavuşoğlu'na söylediğini vurgulayarak, "Anlaşmamız ve el sıkışmamız çok kısa sürdü. 2 yıl daha uzattık. Herkes adına hayırlı olsun" diye konuştu.

Tayfur Bingöl ise kendisine verilen değer için teşekkür etti. 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzaladığını hatırlatan Bingöl, "Gayet mutluyum. Daha sonara tek bir hayalim var. Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu olarak Beşiktaş'a transfer olabilmek. Bu olursa hayalim gerçekleşmiş olacak, olmasa da futbolu Aytemiz Alanyaspor'da bırakmak istiyorum. Temennim bu yönde. İnşallah nasip olur" dedi. - ANTALYA

Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi
Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi
Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi

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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Efecan, Tayfur ve Serkan ile sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor


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