Alanyaspor-Fenerbahçe maçında VAR Paterna

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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Corendon Alanyaspor- Fenerbahçe müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Paterna oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR'da İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Paterna görev yapacak. Paterna'ya AVAR olarak Onur Özütoprak Eşlik edecek. - İSTANBUL