Alanyaspor Galatasaray Maçına Hazır

27.02.2026 22:18
Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Corendon Alanyaspor müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: AA

