Alanyaspor, Hatayspor\'u 4-0 Yendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
Hazırlık maçında Alanyaspor, Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Hatayspor ile karşılaştı. Antalya ekibi mücadeleden 4-0 galip ayrılırken, golleri 20. dakikada Sporar, 40. dakikada penaltıdan Hadergjonaj, 52. dakikada Güven ve 89. dakikada Arda attı.
Günün diğer hazırlık maçlarında ise şu sonuçlar alındı:
Bodrum FK: 4 - Fatih Karagümrük: 2
Kocaelispor: 2 - Sivasspor: 1 - İSTANBUL
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