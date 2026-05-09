Alanyaspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı
09.05.2026 21:08
Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 yenik duruma düşürdü. İlk yarıda Meschack ve Hadergjonaj golleriyle öne geçti.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Hwang, İbrahim Kaya, Meschack

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Cardoso, Tuci

Goller: Dk. 8 Meschack, Dk. 40 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 13 Benes (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kayserispor'da Katongo'nun kaleci Bilal Beyazit'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

13. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Benes'in diziyle vurduğu şut ağlara gitti: 1-1.

25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Benes'in pasıyla çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası önünde İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Semih Güler'in topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltı da Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

