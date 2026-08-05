Alanyaspor Kampı Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Erzurum'daki kampını antrenmanla tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki kampını son antrenmanla tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekibin Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanı, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.
Akdeniz temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına cuma günü Alanya'daki Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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