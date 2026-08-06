Alanyaspor Kampı Tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum kampını tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, 27 Temmuz'da başladığı Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını 5 Ağustos itibarıyla noktaladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde 9 gün boyunca çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, yüksek irtifada gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon öncesi fiziksel ve taktik hazırlıklarına yoğunlaştı.

Palandöken Dağı eteklerinde yapılan kampta kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren Alanyaspor, hazırlık maçlarıyla da takımın son durumunu test etti.

3 hazırlık maçı oynadı

Erzurum kampı süresince 3 hazırlık maçına çıkan Akdeniz ekibi, Mısır Premier Lig temsilcisi Pyramids FC'ye 2-0, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis'e ise 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor, kampın son hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.