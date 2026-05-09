Alanyaspor - Kayserispor: İlk Yarı Sonucu 2-1

09.05.2026 21:17
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 ile geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Katongo'nun geri pasında araya giren Meschack'ın aşırtma vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 1-0

13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşundan ön direkte topa yükselen Benes diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

38. dakikada İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde top Semih Güler'e çarptı. Maçın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, topu kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Hwang, İbrahim Kaya, Meschack

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Hagi, Baran Moğultay, Buluthan Bulut

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Cardoso, Tuci

Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Makorov, Mane, Brenet, Görkem Sağlam, Chalov

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40 pen.) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

