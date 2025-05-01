Alanyaspor-Kayserispor Maçında Hakem Ümit Öztürk

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Merkez Hakem Kurulu Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor- Kayserispor maçını Ümit Öztürk'ün yönetmesine karar verdi. Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk'e bu maçta Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

Cumartesi günü oynanacak olan Alanyaspor-Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ