Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor maçında 2 gol atarak bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol attı.
Alanyaspor maçında ilk golde Icardi'ye asist yapan ve daha sonra 2 gol atan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında skor üretti.
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