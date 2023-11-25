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Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı - Son Dakika

Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı

Sahasında Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da 2 gol ve 1 asist yaparak maça damga vuran Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol attı.

Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı
25.11.2023 - 23:28,  Güncelleme: 23:33
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor maçında 2 gol atarak bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol attı.

BU SEZON BİR İLK

Alanyaspor maçında ilk golde Icardi'ye asist yapan ve daha sonra 2 gol atan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Alanyaspor maçında şov yapan Mertens, bu sezon bir ilki yaşadı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında skor üretti.

Alanyaspor maçında şov yapan Mertens, bu sezon bir ilki yaşadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanyaspor maçına damga vuran Mertens, bu sezon ligde bir ilke imza attı - Son Dakika
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