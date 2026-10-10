Alanyaspor sahasında Erzurumspor\'la 0-0 berabere kaldı, Pereira enerjiyi hissedemedi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "1 puan bizim için mükemmel değil. Sonuçtan dolayı değil, sahadaki enerjiyi hissedemediğim için üzgünüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "İstediğimiz gibi bir maç olmadı. Maça çok kötü başladık. İlk 6 maçta karşılaşmalara iyi başlamıştık ancak bugün bunu başaramadık. Erzurumspor da 3. dakikada Ruan ile antrenmanda çalıştığımız bir pozisyonda önemli bir fırsat yakaladı. İlk yarının geri kalanı ağır ilerledi. Hava sıcaktı, oyuncular yorgundu ancak futbol bu. Her zaman daha fazlasını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Hücumda yeterince agresif olamadıklarını belirten Pereira, "Özellikle hücumda takımdan yeterli agresifliği göremedim. Kanat oyuncularımın bire birde daha fazla rakiplerini zorlamalarını istiyordum. Erzurumspor için rahat bir maçtı. Beşli savunmayla, 5-3-2 formasyonunda geride alanları kapatarak oynadılar. Biz de bu alanları açmak için sahada yeterli kaliteyi gösteremedik" ifadelerini kullandı.

"Savunma anlamında iyi çalışıyoruz"

İkinci yarıda Erzurumspor'un önemli fırsatlar yakaladığını dile getiren Pereira, savunma performansına dikkat çekerek, "İkinci yarıda şansın bizimle olduğu anlar da vardı. Erzurumspor'un iki net pozisyonu oldu. Kalecimizin çıkardığı pozisyon ve Lima'nın çizgiden çıkardığı top var. Ancak savunma anlamında gerçekten iyi çalışıyoruz. Bugün de gol yemediğimiz bir maç geçirdik. Bu da çok önemli. Çünkü gol atamıyorsak gol de yememeliyiz" dedi.

Rakibin ikinci yarıda yaptığı taktik değişikliklere karşı kendilerinin de hamlelerde bulunduğunu anlatan Portekizli teknik adam, "Erzurumspor ikinci yarıda bazı değişiklikler yaparak 5-2-3 sistemine döndü. Biz de maçın ilerleyen bölümünde planımızda değişiklik yaptık. Fernandes'i oyuna aldım. Amacım, sağ tarafta sol ayağını kullanan bir oyuncuyla rakibi zorlamaktı. Orta saha oyuncularının durumlarına boş alanlara toplar atmayı hedefledik. Ancak sakatlık nedeniyle yeniden değişiklik yapmak zorunda kaldık. Hagi'yi sol tarafa, Elia'yı ise sağ tarafa aldık. Elia ile boş alanları kullanmayı düşündük. Ancak genel olarak net pozisyonlarımız olduğunu söyleyemem. Son dakikalarda Ruan'ın şutu vardı. Kendi sahamızda oynadığımız bir maçta bunlar yeterli değil" şeklinde konuştu.

"Sahada bir şeyler eksikti"

Takımın sahadaki enerjisinden memnun olmadığını vurgulayan Pereira, "1 puan bizim için mükemmel değil. Ancak üzüntüm sadece sonuçtan dolayı değil. Sahada enerjiyi hissedemedim. Önceki maçlarda bu enerjiyi sahaya yansıtabilmiştik. Daha fazla enerji harcayıp kazanamadığımız maçlar da oldu. Ancak bugün sahada bir şeyler eksikti. Bunda benim de hatam var. Sonuç olarak bir puan aldık ve çok mutlu değiliz" açıklamasında bulundu.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Ligdeki performanslarını değerlendiren Pereira, "7 maçta sadece bir kez mağlup olduk. O mağlubiyette de uzatma dakikalarında yediğimiz gole bakmamız gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var. Adım adım ilerliyoruz. Daha önce de söylemiştim; bir maç kazandığımızda mükemmel takım değiliz, berabere kaldığımızda veya yenildiğimizde de en kötü takım biz değiliz. Çalışmaya devam edeceğiz ve daha fazla puan toplamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.