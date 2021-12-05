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Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

05.12.2021 16:37
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir oyuncu ruhu ve ekibe sahip olduklarını belirterek, "Bazen kazanıp bazen kaybediyorsunuz ama işler şu anda iyi gidiyor.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi bir oyuncu ruhu ve ekibe sahip olduklarını belirterek, "Bazen kazanıp bazen kaybediyorsunuz ama işler şu anda iyi gidiyor." dedi.

Korkmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi tarafından Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide, takımın başarısı ve sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon başında kötü günler geçirmelerine rağmen yükselen bir başarı ivmesi yakaladıklarını aktaran Korkmaz, bunu takım başarısı olarak değerlendirdi.

Alanyaspor'a gelmekten son derece mutlu olduğunu anlatan Korkmaz, "Genelde çok çabuk karar veren biri değilim ama bu takıma gelirken çok çabuk karar verdim. İyi bir oyuncu ruhu ve ekibimiz var. Bazen kazanıp bazen kaybediyorsunuz ama işler şu anda iyi gidiyor. Başarı dediğiniz şeyi inşallah sezon sonunda görürüz." ifadesini kullandı.

"Başarı için istikrar şart"

Türk takımlarının Avrupa'daki rolüne ilişkin değerlendirmede bulunan Korkmaz, Avrupa'da başarılı olmanın istikrardan geçtiğini bildirdi.

Kendisinin futbolcu olduğu dönemde Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısına değinen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Biz o kupayı kazanırken, 4 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. O şampiyonlukta teknik direktör ve ekibi, başkan ve futbolcular gruptu. Bu bir istikrardı. Takıma gelen oyuncular çok kaliteliydi ve karakterliydi. Taffarel, şimdi Liverpool'un kaleci antrenörü oldu. Çok kariyerli, dünya kupası kaldırmış bir oyuncuydu. Onun gelip hemen takıma adapte olması, Hagi'nin Real Madrid ve Barcelona'da oynamış oyuncunun saha içinde liderlik yapması, Popescu'nun gelmesi kupayı kazanmada önemli bir etkendi. Hepsi pazılın bir parçasıydı. Bu bir tesadüf değil, yapılanmaydı. Dolayısıyla istikrar, inanmak her şeydir. Bir insanın, bir takımın bir ekibin hedefi olması en önemlisidir. İnsan yaşarken hayatında hedefi olmalı. Hep o gözle baktık. Zorluk, fedakarlık, özveri vardı. Türkiye'de bu başarının yeniden gerçekleşeceğini düşünmüyorum."

Başarı için teknik direktöre, takımın gücüne inanmak gerektiğini belirten Korkmaz, bunun için de 3-4 sene gerekli olduğunu kaydetti.

"Sokak futbolu kültürü oluşturulmalı"

Bülent Korkmaz, hakem hatalarına ilişkin ise herkesin hata yapabileceğini belirtti.

Teknik direktörlerin de yanlış yapabileceğini anlatan Korkmaz, "Bir 'VAR' diye sistem çıktı ise VAR'daki hakemler hiç bir zaman hata yapmamalı. Çünkü o anki gelişen olayda normal hakem hata yapabilir, VAR'daki hakem hata yapamaz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim başımıza da başka takımların başına da geliyor. Yöneticiler, teknik direktörler sonuç alamadığımızda hep hakemler çok kötü oluyor. Hakem hataları oluyor ama artık futbola ve sahaya odaklanmamız lazım." diye konuştu.

Korkmaz, tüm takımların altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiğini bildirdi.

Yabancı oyuncuya karşı olmadığını, isteyen her takımın istediği kadar yabancı oyuncu oynatması gerektiğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Altyapıda üretmediğiniz zaman hiç bir anlamı kalmaz. Emrah Baba diye bir oyuncumuz var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Efe Can diye bir kaptanımız var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Dolayısıyla siz üreteceksiniz. Üretmeden bu iş olmaz. Üretirseniz, o zaman yabancı sınırlamasını tartışırız. Hayatımız sokakta geçti. Şimdi çocuklara bakıyorum, bilgisayar başında. Dolayısıyla bu olmadığı için yetenek de kayboldu. Sokak oyunları, sokak futbolunun geri gelmesi lazım. Brezilya'da neden dünyaya futbolcu ihraç ediyor biliyor musunuz? Çünkü orada sokak futbolu kültürü var."

Söyleşi sonrası Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, Korkmaz'a hediye verdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika Spor


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