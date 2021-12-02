Alanyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, üniversitede söyleşiye katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Korkmaz'ın futbol kariyeriyle ilgili sunumla başlayan etkinlik, soru-cevap bölümüyle devam etti.
Radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz'ın görüntülü bağlantıyla konuk olduğu program sonunda Korkmaz, akademisyenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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