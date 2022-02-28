Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

28.02.2022 14:05
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor maçı ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenileme koşusu yaptı.

İdmanda, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli takım, maç hazırlıklarını yarın akşam tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Alanyaspor-Gaziantep FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 3 Mart Perşembe günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Sivasspor'da kupa mesaisi Sivasspor'da kupa mesaisi Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Cengiz Aydoğan, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:36 Bu devirde annene bile güvenmeyeceksin! Köpek saldırınca çocuğunu bırakıp kaçtı
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
14:22 İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'e forma vermedi! Kritik maç için özel olarak hazırlıyor
14:22 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?
14:10 Avrupa Rusya'nın saldırısı sonrası teyakkuzda: Ukrayna'ya hangi ülkeler, ne silahları gönderiyor? İşte o liste
13:56 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kendi fotoğrafının altına yorum yaptı: Uuuu fena!
13:49 Rusya Kiev'i kuşattı mı, kuşatmadı mı? Ukrayna hükümeti: Bunu sadece hayal edebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 14:48:38. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement