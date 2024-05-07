Alaplı Çatak Köyü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Spor

Alaplı Çatak Köyü'nde her bayram geleneksel olarak düzenlenen ve bölgede ilk defa futbol turnuvası şampiyonuna dana hediye edilen turnuvanın şampiyonu belli oldu.

Toplamda 25 takımın katımıyla Ramazan Bayramı'ndan önce başlayan ve bir ay boyunca devam eden turnuvanın grup ve eleme maçlarının ardından finale çıkan Eleşler Köyü ile Ereğli Gemi finale çıkmaya hak kazandı. Alaplı Çatak Köyü futbol sahasında yüzlerce taraftarın katıldığı final maçında karşı karşıya gelen iki takım finale yakışır bir mücadele ortaya koydular. Maçın orta hakemi Kocaeli Bölgesi İl Hakemi Seda Bayram yaptı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında bulduğu golle skoru 2-1 yapan Ereğli Gemi turnuvanın şampiyonu oldu ve turnuvanın dana ödülünü almaya hak kazandı.

Maçın ardından ödül töreni geçildi ve turnuvanın 3. Olan takımı Cambazlı Köyü'ne maçın orta hakemi Seda Bayram tarafından 3.'lük kupası takdim edildi. İkinci olan takımına ise kupa ve madalyaları Alaplı Belediye Başkan Vekili Yaşar Çevik tarafından verildi. Şampiyon olan takıma ise kupa ve madalyaları Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal tarafından taktim edildi.

Kupa töreni sırasında konuşan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal şunları söyledi;

"Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Turnuvanın şampiyonu Ereğli Gemi olmuştur. Kendileri hem buraya yapılacak olan tribüne maddi destek olma sözü vermişlerdir hem de düğün yapacak olan arkadaşlarına ödülü hediye etmişlerdir. İki ayrı bir güzelliğe imza atmışlardır. Ereğli Gemi her zaman devletimizin yanındalar. Bu organizasyonda başından sonuna kadar emeği bulunan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum."

Ereğli Gemi yetkileri kupa töreninde yaptıkları açıklamada sahaya yapılacak olan tribün için 150 bin lira bağışta bulundular. - ZONGULDAK