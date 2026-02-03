Alaşehirli karateciler Bakü'de madalyaları kaptı - Son Dakika
Spor

Alaşehirli karateciler Bakü'de madalyaları kaptı

Alaşehirli karateciler Bakü\'de madalyaları kaptı
03.02.2026 09:45  Güncelleme: 09:49
Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleşen Arpaçay Uluslararası Karate Turnuvası'nda 12 sporcu ile katıldı ve 8 sporcu dereceye girerek madalya kazandı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü sporcuları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Arpaçay Uluslararası Karate Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle Alaşehir'in gururu oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü'nden 12 sporcu katıldı. Zorlu müsabakaların yaşandığı turnuvada Alaşehirli sporculardan 8'i dereceye girerek madalya kazanma başarısı gösterdi. Elde edilen başarılar ilçede sevinçle karşılandı.

Başkan Öküzcüoğlu'ndan tebrik

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Alaşehirli sporcularımızın uluslararası bir turnuvada derece elde etmesi bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyor, belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Emeği geçen antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini kutluyorum" dedi.

Hedefte yeni başarılar var

Alaşehir Belediyesi Karate Kulübü yetkilileri ise turnuvada elde edilen derecelerin kulüp adına önemli bir başarı olduğunu vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yetkililer, yeni turnuvalarda da Alaşehir'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

