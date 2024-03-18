Alaşehir\'de Yamaç Paraşütü Pisti Açıldı

Spor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde turizm sektörünü canlandırmak için kurulan yamaç paraşütü pistinde ilk profesyonel uçuşlar yapılarak, pistin açılışı gerçekleştirildi. Alaşehir'in adını yamaç paraşütünde de duyuracak olan etkinlikte 1'i kadın 25 paraşütçü piste tam not verirken, izleyenler de keyifli zamanlar yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm, Alaşehir Kapaması, Tahinli Pide ile UNESCO tarafından tescillendikten sonra turizm alanında da Kültür ve Turizm haritasında yerini alarak hem tanıtım hem de turizm açısından önemli adımlar atıldı. Alaşehir Belediyesi'nin girişimleriyle bu sefer Karacalar Mahallesi'nde 900 rakımlı Türkmen Tepesi mevkiinde hayata geçirilen yamaç paraşütü pisti açıldı. Yamaç paraşütü pistinde profesyonel anlamda ilk uçuşlar 1'i kadın 25 paraşütçü tarafından gerçekleştirilirken, pist hem katılımcılardan hem de izleyenlerden tam not aldı. İlk profesyonel uçuşların yapıldığı pistte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşların katıldığı tören yapıldı. İlk profesyonel uçuşlar Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü ve Alaşehirli paraşütçülerin katıldığı pistte 25 paraşütçü uçuş yaptı.

Paraşütçüler pisti çok beğendi

Alkışlar eşliğinde ilk uçuşunu yapan tek kadın sporcu olan Denizlili Canan Gümüşsoy, "Çok güzel bir pist, uçuşumdan çok keyif aldım. Umarım burası daha çok gelişir, çevre illerden birçok pilotu buraya davet ederiz. Biz burayı çok beğendik, çok sevdik" derken, Denizli Sportif Havacılık Kulübü Eğitmeni ve Türk Hava Kurumu eğitmen pilotu Mustafa Yılmaz, "Yaklaşık 24 yıldır uçuş yapıyorum, yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Alaşehir'den de bir çok öğrencimiz oldu. Onların sayesinde bu tepe oluşturuldu. Biz de destek amacıyla geldik, keyifli bir tepe, burada yerel yöneticiler tarafından yeni bir pist çalışması yapılmış. Biz de Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü olarak destek verdik. Bölge hoşumuza gitti. Yüksekliği, eğimi gayet güzel, çok temiz bir çalışma yapılmış. P4, P5 eğitimleri, uzun mesafeli uçuşlar için güzel bir bölge, potansiyeli var" diye konuştu.

Ahmet Öküzcüoğlu: "Alaşehir'in turizm alanlarını genişletiyoruz"

"Üzümü, kapaması, yaprağı, tahinli pidesi ve turizmiyle dünya çapında söz sahibi olan Alaşehir, bundan sonra yamaç paraşütüyle de anılacak" diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Karacalar Mahallesi Türkmen Tepesi'nde yamaç paraşütü için bir pist oluşturduk. Buradaki termal hava kütleleri ve rüzgar ölçümleri yapıldı, deneme uçuşları yapıldı, şu anda da yamaç paraşütüne gönül veren Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü'nden arkadaşlarımız uçuşlarını yapıyorlar. Yeni yaptığımız piste halı saha kaplamalarımız, kafeteryalarımız, sosyal tesislerimiz olacak. İleride de daha basit bir pist yaparak, uçuş eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Alaşehir isminin duyulmasında hem de turizminin gelişmesinde katkı sağlayacak. Uçuşlara gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Alaşehirimize hayırlı ve uğurlu olsun. Buradan havalanan yamaç paraşütçü arkadaşlarımız, Işıklar mahallemizin merasına iniş yapıyorlar. Alaşehirimiz kapamasıyla, yaprağı ile UNESCO listesinde yer aldı. Şimdi de yamaç paraşütü ile anılacak. İlçemizin turizm alanlarını genişletiyoruz. Sosyal ve kültürel alanda turizm değerleri anlamında ön plana çıksın. Alaşehirimizin ismi bundan sonra yamaç paraşütü ile de anılacak. Alaşehirimizi ülkemiz ve dünya çapına tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Erol Cin: "Bölgemizin tanıtımına katkı sağlayacak"

Yamaç paraşütü hakkında https//www.instagram.com/ alasehiryamacparasutu2023 adresinden ulaşılabileceğini belirten Alaşehirli yamaç paraşütü sporcusu Erol Cin, "Beş yıldır profesyonel biçimde yamaç paraşütü yapıyorum. Bizim bölgemizde uçuş yapılacak pistimiz yoktu. Bu işi ilk olarak Belediye Başkan Yardımcımız Muammer İbişoğlu'na söyledim. O da Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Temmuz ayında Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediyenin kıt imkanlarına rağmen bu tepeyi ortaya çıkardılar. Bugün Pamukkale Havacılık Kulübü'nü ağırladık. İleriki günlerde değişik kulüpleri davet edeceğiz. Bu bölge lokasyon olarak çok iyi bir durumda. Yamaç paraşütçüler için uzun mesafe olarak tanımladığımız uçuşların çıkabileceği, dolayısıyla bölgemize dışarıdan yerli ve yabancı turistlerin görebileceği, şehrimizin ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlayabileceği bir tepe. Bu bölgenin ortaya çıkarmasında Kaymakamımız Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi. - MANİSA