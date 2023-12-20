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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız•
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, yeni yıldızı Cengiz Ünder 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında kasrosuna kattığı Cengiz bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ligin ilk haftalarındaki Samsunspor maçında da Dzeko'ya asist yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol - Son Dakika