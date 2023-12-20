Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe\'nin yıldızından şahane gol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

CENGİZ'DEN ŞAHANE GOL

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, yeni yıldızı Cengiz Ünder 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON BİR İLK

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kasrosuna kattığı Cengiz bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ligin ilk haftalarındaki Samsunspor maçında da Dzeko'ya asist yapmıştı.