Alex de Souza'dan antrenmanda klas çalım - Son Dakika
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Spor

Alex de Souza'dan antrenmanda klas çalım

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, antrenmanda gösterdiği performansla hem genç futbolcuları hem de taraftarlardan büyük beğeni topladı. Alex de Souza'nın attığı çalım, genç futbolcuları hayran bıraktı ve Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video büyük ilgi gördü.

28.07.2024 23:10
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- Alex de Souza'dan antrenmanda klas çalım

Antalyaspor 'Form geçici, Klas kalıcı' yorumuyla paylaştı

Alex de Souza'nın antrenmandaki çalımı sosyal medyada büyük ilgi gördü

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, antrenmanda gösterdiği performansla hem genç futbolcuları hem de taraftarlardan büyük beğeni topladı.

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olarak tarihe geçmişti. 2004-2012 yılları arasında sarı-lacivertlilerin formasıyla 344 maça çıkarak 172 gol atıp, 150 asist yapan Alex, iki kez gol kralı ve dört kez de asist kralı olmuştu. Alex kariyerine Antalyaspor teknik direktörü olarak devam ederken, antrenmanlarda yaptığı hareketlerle de adından söz ettiriyor.

Son antrenmanda Alex de Souza'nın attığı çalım, genç futbolcuları hayran bıraktı. Antalyaspor, antrenman görüntülerini sosyal medyada paylaşırken, görüntüler büyük beğeni topladı. Brezilyalı çalıştırıcı, hem tecrübelerini aktarıyor hem de saha içindeki yetenekleriyle futbolculara örnek oluyor. Antrenman sırasında attığı çalım, Alex de Souza'nın futbolculuk günlerini aratmadığını gösterdi.

Antalyaspor, resmi sosyal medya hesabından, 'Form geçici, Klas kalıcı' notuyla videoyu paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alex de Souza'dan antrenmanda klas çalım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alex de Souza'dan antrenmanda klas çalım - Son Dakika
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