Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
Spor

Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Alex, Fenerbahçe\'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
10.02.2026 13:46
Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımına eski futbolcu Alex de Souza'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Alex, paylaşımda eski takım arkadaşı Stephen Appiah'ı etiketleyerek, 'Bak kardeşim… Ne günlerdi.' ifadesini kullandı. Bu nostaljik mesaj, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımına Alex de Souza'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sarı lacivertli kulübün paylaşımına eski takım arkadaşı Stephen Appiah'ı etiketleyen Alex, nostaljik ifadeler kullandı.

APPIAH'I ETİKETLEDİ, O SÖZLER GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, kulübün paylaşımının altına yaptığı yorumda Stephen Appiah'ı etiketleyerek, "Bak kardeşim… Ne günlerdi." ifadelerini kullandı. Alex'in bu mesajı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini çekti.

TARAFTARLARDAN DUYGUSAL YORUMLAR

Alex de Souza'nın paylaşımı, Fenerbahçe'nin unutulmaz kadrolarını hatırlatan bir mesaj olarak yorumlandı. Sarı lacivertli taraftarlar, iki futbolcunun birlikte forma giydiği dönemlere dair çok sayıda duygusal yorum yaptı.

Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Stephen Appiah, Alex De Souza, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı - Son Dakika

