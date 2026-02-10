Alex, Fenerbahçe\'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımına Alex de Souza'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sarı lacivertli kulübün paylaşımına eski takım arkadaşı Stephen Appiah'ı etiketleyen Alex, nostaljik ifadeler kullandı.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, kulübün paylaşımının altına yaptığı yorumda Stephen Appiah'ı etiketleyerek, "Bak kardeşim… Ne günlerdi." ifadelerini kullandı. Alex'in bu mesajı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini çekti.
Alex de Souza'nın paylaşımı, Fenerbahçe'nin unutulmaz kadrolarını hatırlatan bir mesaj olarak yorumlandı. Sarı lacivertli taraftarlar, iki futbolcunun birlikte forma giydiği dönemlere dair çok sayıda duygusal yorum yaptı.
