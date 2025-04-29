Alexis Sanchez'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum - Son Dakika
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Spor

Alexis Sanchez'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum

Alexis Sanchez\'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray\'a gidiyordum

İtalyan ekibi Udinese'de top koşturan 36 yaşındaki Alexis Sanchez'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı oldu. Şilili yıldız futbolcu, "Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum" sözleriyle sarı-kırmızılılara imza atmanın kıyısından döndüğünü söyledi.

29.04.2025 21:02
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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez, kariyerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Sanchez, bir dönem Galatasaray'a imza atmaya çok yakın olduğunu söyledi.

"NEREDEYSE GALATASARAY'A GİDİYORDUM"

HT Spor'a konuşan Alexis Sanchez, "Bir ara neredeyse Galatasaray'a gidiyordum ama sonunda Inter'e transfer oldum. Galatasaray'da tutkulu ve iyi insanlar var. Futbol değişti. Geçmişte daha fazla tutku ve profesyonellik vardı. Bugün sadece pazarlama var. Sadece iyi oyuncu olmanız yeterli değil, pazarlamanız yoksa diğer oyuncular şans buluyor. Bu yüzden futbolun değiştiğini düşünüyorum. Şu anda fiziksel durumum ve mentalitem çok iyi." dedi. (Alexis Sanchez, Inter'de iki dönem forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu, 2019'da kiralık olarak gittiği İtalyan ekibine 2023 yılında bonservisiyle imza attı.)

"HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK HEDEFLEYEN TAKIMLARDA OYNADIM"

Sanchez, sözlerine, "Kariyerimde her zaman kazanmaya odaklı, şampiyonluk hedefleyen büyük takımlarda oynadım. Bu şekilde devam ediyorum. Şampiyonluk ve kazanma mentalitesi olmadan yaşamak benim doğama aykırı" diye devam etti.

GÖKHAN İNLER SÖZLERİ

36 yaşındaki yıldız futbolcu, birlikte futbol da oynadığı kulübün sportif direktörü Gökhan İnler ile ilgili, "Gökhan İnler ile birlikte oynadığımızda her antrenmanda ve maçta güçlü bir adamdı ama şimdi işi daha zor. İtalya, İngiltere, Fransa veya İspanya'da yetenek bulmak zor. O iyi bir insan ve iyi bir profesyonel" sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi dev takımlarda forma giyen tecrübeli forvet, Avrupa'da yıldızını parlattığı Udinese imza atmıştı. Alexis Sanchez, bu sezon İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu. Şilili futbolcu, 401 dakika şans bulabildiği bu karşılaşmalarda gol ve asist katkısı yapamadı. Sanchez'in Udinese ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Alexis Sanchez'den bomba itiraf: Neredeyse Galatasaray'a gidiyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Ali Karatay:
    EE moruk almıyoruz başka kapıya 15 0 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    iyikide gelmemissin ziya sanki zorla transfer ediyorlar.?? 10 0 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    neredeyse hayatın değişiyomuş, dünya devinde olduğunu anlıyormuşsun, neredeyse... 8 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    la göZüme ba hele birde kötü bişeymişte kıyısından dönmüş 7 0 Yanıtla
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