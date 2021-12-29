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ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0 - Son Dakika

ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0

29.12.2021 15:55
ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0

Gaziantep ALG Spor, T.Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Dudullu Kadın Futbol Takımı'nı 10-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T.Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Dudullu Kadın Futbol Takımı'nı 10-0 mağlup etti.

T.Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftada İlkadım Belediyesi'ni 9-0 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, hafta içi mesainde evinde ağırladığı Dudullu Kadın Futbol Takımı'nı da 10-0 mağlup ederek fırtına gibi esti. Batur Sahası'nda taraftarının desteğiyle Dudullu karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Gaziantep ALG Spor, sahadan 10-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak İlkadım'ın ardından Dudullu'yu da farklı mağlup etti. Gaziantep ALG, bu skorla taraftarının da yüzünü güldürdü.

İkinci yarı coştular

Sarı-grili takım evinde konuk ettiği Dudullu karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapatırken ikinci yarıda coşarak farka koştu. ALG Spor'da Dudullu karşısındaki 5 gol atan Mariam maçın yıldızı olurken, ev sahibi ekibin diğer gollerini ise Ecem Esen, Eda, Ebru, Ecem Cömert attı. Bir golü de Dudullu savunması kendi kalesine attı.

Sarı-grili takım, ligin 3. haftasında aldığı farklı galibiyet ile puanını 7'e çıkararak zirve takibini sürdürdü. - GAZİANTEP

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İlkadım Belediyesi, Gaziantep, İlkadım, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0 - Son Dakika
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