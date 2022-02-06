ALG Spor, Hakkari deplasmanından 1 puan çıkardı

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 10. haftasında Gaziantep ALG Spor, zorlu deplasmanda en yakın takipçisi Hakkarigücü ile 0-0 berabere kalarak bir puanla döndü.
Ligin en zorlu deplasmanlarından birisi olan Hakkarigücü karşısında iyi bir futbol ortaya koyan Gaziantep ALG Spor, girdiği bir çok pozisyondan yararlanamayınca deplasmanda 1 puana razı oldu. En yakın takipçisiyle puan alarak zirve yolunda yürüyüşünü sürdüren Sarı-grili takım, güzel futboluyla dikkat çekmesine rağmen beraberliğe razı oldu.
ALG Spor, ilk yarının son maçında evinde ligin iddialı ekiplerinden Adana İdmanyurduspor ile çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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