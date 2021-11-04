ALG Spor hazırlık maçında Beşiktaş'ı konuk edecek

Gaziantep ALG Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadın futbolunun güçlü takımlarından Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan hazırlık maçı, 7 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1 Ligi'nde yeni sezon planlaması henüz netleşmemesine rağmen ligdeki takımlar hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Yeni sezon çalışmalarına devam eden Gaziantep ALG Spor da iddialı hazırlık maçları ile temposunu yükseltmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde hazırlık maçı yaptığı Kayserispor kadın futbol takımını 5-0 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, bu hafta da kadın futbolunun güçlü ekiplerinden Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak.

Maç Pazar günü 16.00'da Kalyon Stadı'nda

7 Kasım Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ALG Spor-Beşiktaş Kadın Futbol hazırlık karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. iki takım için de ciddi bir prova olması beklenen karşılaşmada Sarı-grili ekip iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek

Öte yandan kadın futbolunun iki güçlü takımını karşı karşıya getirecek olan ALG Spor-Beşiktaş maçının taraftarlara açık olacağı ve dileyen taraftarların maçı ücretsiz izleyebileceği belirtildi. Zorlu karşılaşmaya, Gaziantepli futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

"Bizim için ciddi prova olacak"

Zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş ile ligde ciddi bir rekabet yaşadıklarını ve hazırlık maçı için yine karşı karşıya geleceklerini belirterek, "Geçen Pazar günü Kayserispor ile oynadığımız hazırlık maçından çok iyi sonuç aldık. Bu hafta sonu ise ligdeki en ciddi rakiplerimizden birisi olan Beşiktaş ile Kalyon Stadyumu'nda oynayacağız. İyi bir prova, ciddi bir prova olacak. Takımımızın son durumunu daha iyi görmek açısından bu maça ciddi bakıyoruz. Ben ayrıca maçın Kalyon Stadyumu'nda oynanmasına katkı sağlayan başta Valimiz Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'a, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muhittin Özbay'a ve Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Güzel bir maç olacak. Beşiktaş ile oynayacağımız hazırlık maçı taraftarlarımıza ücretsiz olacak. Tüm Gaziantep halkını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP